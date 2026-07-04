Политолог Литвиненко: Европа и страны G7 осознают, что Украина проигрывает

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 40 0

При этом европейские государства пытаются выиграть время для Киева, продвигая идею временного перемирия.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Petrov Sergey; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Страны Европы и участники G7 осознают, что ситуация на поле боя складывается не в пользу Украины. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала политолог Инна Литвиненко.

«Европа, как и все страны G7, понимают, что Украина проигрывает. Проигрывает на поле боя и не только. Россия по всей линии фронта наступает», — заявила она.

Эксперт считает, что европейские государства пытаются выиграть время для Киева, продвигая идею временного перемирия на фоне продолжающегося наступления российских сил по всей линии соприкосновения.

По ее словам, подобные инициативы во многом продиктованы внутренней политикой и необходимостью объяснять решения собственным гражданам.

«Но ситуацию это не спасет. Европейские лидеры тем самым оправдывают свои действия в лице своего электората», — сказала политолог.

Также Литвиненко заявила, что значительная часть финансовой помощи Украине, по ее оценке, расходуется не по назначению, а «оседает в карманах киевского режима и в карманах киевских коррупционеров».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент России Владимир Путин назвал руководство киевского режима лицедеями. По словам главы государства, киевские власти своими публичными заявлениями о якобы успехах на поле боя действуют против собственных интересов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+22° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
77.23
-0.70 88.03
-0.68
Почему гороскопы кажутся пугающе точными? Что такое эффект Форера

Последние новости

1:41
«Киев на исходе»: зачем Украина стремится подорвать единство россиян
1:20
Политолог Мезюхо: удары по россиянам — признак слабости киевского режима
1:10
Продвижение и расширение зоны безопасности: доклад Валерия Герасимова
1:00
ЗАЭС на несколько часов лишилась внешнего электроснабжения
0:45
Успехи группировки «Север»: главные заявления Евгения Никифорова
0:40
Политолог Литвиненко: Европа и страны G7 осознают, что Украина проигрывает

Сейчас читают

Россию атакуют апокалипсисы: что такое Эль-Ниньо и грозит ли стране его суперверсия
Теракт ВСУ в Токмаке Запорожской области: что известно к этому часу
Драгоценности, пиратская шляпа и близкие друзья: Павел Деревянко с размахом отметил юбилей
В кредитной истории больше не получится ничего скрыть: что изменится с 1 июля

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео