«Как насчет признать связи?» — Дмитриев объяснил причина жилищного кризиса в ЕС

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 26 0

Свое заявление он сделал на фоне обращения Урсулы фон дер Ляйен о создании альянса по решению жилищного вопроса.

Почему в Европе жилищный кризис — причины

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

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Дмитриев призвал ЕС признал связь между миграцией и жилищным кризисом

Бюрократам из Евросоюза пора обратить внимание на взаимосвязь между массовой миграцией и жилищным кризисом в европейских странах. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети.

Он подчеркнул, что ситуация с жильем, о которой ранее говорила руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, неразрывно связана с провальной миграционной политикой. Дмитриев предложил европейским чиновникам конкретный способ решения проблемы.

«После того, как в ЕС прибыло более 60 миллионов мигрантов, Урсула фон дер Ляйен, одаривая всех своей фирменной улыбкой, объявляет о европейском жилищном кризисе. Как насчет того, чтобы европейские бюрократы начали признавать элементарные причинно-следственные связи? Может ли массовая депортация решить жилищный кризис», - пояснил глава фонда.

Дер Ляйен заявила о жилищном кризисе во время визита в Ирландию. Для устранения ситуации она объявила о создании Европейского жилищного альянса и созыве саммита для борьбы с проблемой в ЕС.

Дмитриев сообщил, что из-за отказа от российских энергоресурсов страны Евросоюза и Великобритания на фоне экстремальной жары столкнулись с проблемой приобретения кондиционеров.

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