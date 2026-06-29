Дмитриев указал на последствия отказа Европы от энергоресурсов из России

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 28 0

Заявление прозвучало на фоне аномальной жары, с которой столкнулась Европа.

Дефицит электроэнергии в Европе — что произошло

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Marc John

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Тема:
Погода

Дмитриев: дефицит энергии в Европе в жару — следствие отказа от ресурсов из РФ

Из-за отказа от российских энергоносителей страны Евросоюза и Великобритании не могут позволить себе кондиционеры. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«В ЕС и Великобритании нет энергии для кондиционеров, которые необходимы для спасения людей, потому что там отказались от доступной и надежной российской энергии», — написал он на своей странице в соцсети.

Свой пост Дмитриев опубликовал на фоне аномальной жары в Европе. Вместе с текстом глава РФПИ разместил фотографию, на которой немецкие полицейские выносят из дома кондиционер.

Обрушившаяся на европейский континент аномальная жара уже успела побить несколько рекордов — в ряде государств температура воздуха превысила отметку 40 градусов. Погода спровоцировала не только спрос на кондиционеры и другие установки охлаждения, но скачок цен на электроэнергию.

Во Франции на фоне жары выросла смертность — катастрофической оказалась ситуация в регионе Иль-де-Франс. Кроме того, из-за аномалии десятки тысяч школ и колледжей изменили график работы. Погода повлияла и на деятельность транспорта.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Берлине борются с жарой при помощи двух водометов, которые охлаждают центр города.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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