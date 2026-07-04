Освобождение Константиновки российскими войсками свидетельствует о потере Вооруженными силами Украины одного из последних опорных пунктов в Донбассе. Об этом 4 июля заявил подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

По его мнению, захват города может облегчить дальнейшее продвижение российских войск.

«Нужно продолжать двигаться вперед. Не стоит просто ждать — нужно продолжать наступление и добиваться прогресса. И, возможно, необходимо идти дальше», — сказал он.

Президент России Владимир Путин отметил взятие Константиновки как значимое достижение в ликвидации подразделений ВСУ в Краматорско-Славянской укрепленной зоне. Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов подчеркнул, что войска будут продолжать операции по освобождению территорий Донбасса и Новороссии.

Минобороны РФ опубликовало видео из освобожденных районов города: бойцы группировки «Юг» разворачивают флаги в районах Южный, Цинковый, Центральный, на Украинском хуторе, в историческом центре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что освобождение российскими военными города Константиновка в ДНР нанесло серьезный удар по престижу Пентагона и НАТО. Такое мнение выразил американский политолог Джон Вароли.

По словам эксперта, этот успех стал колоссальным психологическим поражением для альянса. Вароли подчеркнул, что американские генералы и военные деятели стран НАТО шокированы успехами российской армии на поле боя.

Политолог также отметил, что Россия в одиночку справляется с альянсом, который ведет войну руками Украины. Он напомнил, что украинские вооруженные силы фактически интегрированы в структуры НАТО, и на данный момент 31 страна альянса выступает против одной России.

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