Работавший на польские спецслужбы россиянин получил 23 года колонии

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 22 0

Мужчина собирал и передавал секретные сведения о перспективных образцах вооружения ВС РФ.

Фото, видео: ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Гражданина России Георгия Пирогова Мосгорсуд признал виновным и приговорил к 23 годам лишения свободы за сотрудничество с польскими спецслужбами. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Кроме лишения свободы в колонии строго режима, суд назначил Пирогову штраф в размере 800 тысяч рублей и ограничение свободы сроком на два года.

По данным правоохранительных органов, осужденный в 2022 году уехал из России. Находясь в Польше, он связался с представителями Службы военной разведки Минобороны этого европейского государства.

Пирогов за денежное вознаграждение выполнял задания от данной организации. В частности, собирал и передавал секретные сведения о перспективных образцах вооружения ВС России, которые применялись в спецоперации.

Также он, воспользовавшись контактами среди сотрудников оборонной промышленности РФ, получал закрытые сведения о производстве и применении ракетных комплексов. Кроме того, собирал персональные данные о лицах, которые имели доступ к гостайне. Этих людей польские спецслужбы собирались в будущем также вовлечь в деятельность, направленную против безопасности нашей страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Крыму задержали россиянина, который передавал украинским спецслужбам сведения о средствах ПВО России и другой военной технике.

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