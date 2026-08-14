У врага нет шансов прорваться: ВС РФ сжигают технику ВСУ на подступах к Дружковке

Самым горячим направлением спецоперации остается Дружковка. Это последний крупный укрепрайон на пути к Краматорской агломерации. В круглосуточном режиме операторы беспилотников контролируют все дороги, по которым противник может подвозить оружие и производить ротацию боевиков. Но любая попытка прорваться обречена на провал. Наши ударные дроны сжигают технику ВСУ еще на подступах к городу.

В одном из таких командных пунктов, который координирует наступление российских подразделений, побывал корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Теперь предполетная подготовка занимает вдвое меньше времени. Чем быстрее бойцы запустят разведывательный дрон, тем больше шансов остаться незамеченными.

— Готов! Запуск! «Птица» взлетела.

Курс на Дружковку. Ключевой участок фронта на пути к Славянску и Краматорску. Каждый метр этой земли под постоянным наблюдением.

«Висит одна „птица“, прилетает другая, ее меняет, и это все в карусели. То есть непрерывно идет. У нас глаза всегда там есть», — сказал оператор БПЛА, техник 75-го полка беспилотных систем ВС РФ с позывным «Белаз».

Они видят все с разных высот и удалений, при этом сами оставаясь в надежном укрытии.

Вот такой прохладный бункер со всеми удобствами. Это командный пункт 75-го полка беспилотных систем, где ежедневно осуществляется мониторинг обстановки на дружковском направлении.

Одна из главных задач — обнаружить вражеский расчет БПЛА. Как только боевики попадают в поле зрения, тут же взлетает наш ударный дрон.

Под огнем — любая техника ВСУ. Вот бойцы группировки войск «Юг» сжигают роботизированную платформу, а здесь — прямое попадание уже в БТР боевиков.

Там, где нужно уничтожить вражеский опорник, разведка передает координаты артиллерийским расчетам.

«Все завязано на взаимодействии. Кто-то что-то обнаружил — подаются данные в соседние подразделения. В единстве — победа», — сказал заместитель командира батальона 75-го полка беспилотных систем ВС РФ с позывным «Салгир».

Подступы к Дружковке практически полностью под контролем наших БПЛА, которые методично расчищают путь штурмовым подразделениям. Наступление развивается сразу с нескольких направлений. Часть войск продвигаются от Торецкого, часть теснят ВСУ со стороны Николаевки, Долгой Балки и Константиновки. В то же время перерезаются пути снабжения со стороны Славянска и Краматорска.

Вот как сейчас выглядят кварталы Дружковки. Почти все дороги усеяны сожженной техникой ВСУ.

ВСУ отчаянно стягивают резервы, укрепляют оборону. Киев готов идти ва-банк, понимая, что Дружковка — это последний крупный город на пути к Славянску и Краматорску, главной крепости ВСУ на Донбассе.

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