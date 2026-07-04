Диверсионную группу ВСУ накрыло «Градом». Лучшее видео из зоны СВО

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 39 0

Артиллеристы 6-й армии отработали по координатам разведки, выявленным с помощью тепловизора.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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«Град» группировки «Север» уничтожил ДРГ ВСУ в Харьковской области

Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» уничтожил диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе воздушной разведки беспилотник с тепловизионной камерой выявил несколько групп противника в ночное время. Координаты их маршрутов передали расчету «Града», который нанес огневое поражение осколочно-фугасными снарядами по заданным квадратам.

Для управления боевой работой и контроля поражения целей использовались каналы оптоволоконной и спутниковой связи отечественного производства. Группы противника уничтожены, попытки проникновения ДРГ в тыловые районы пресечены.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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