Во время боев за Константиновку ВСУ потеряли около 13,5 тысячи боевиков

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 49 0

Киевский режим до последнего пытался убедить западных кураторов в способности остановить продвижение армии России.

Сколько боевиков ВСУ потеряли в боях за Константиновку

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Во время боевых действий в Константиновке Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 13,5 тысячи боевиков, 14 танков и 200 орудий артиллерии. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Для удержания Константиновки украинское командование сформировало группировку из семи бригад и 45 батальонов численностью до 15,5 тысяч боевиков. Им отдавали приказы до последнего удерживать город ради показного эффекта для западных стран.

«Киевский режим в Константиновке пытался убедить западных кураторов в якобы способности ВСУ остановить продвижение армии РФ», — сказали в оборонном ведомстве.

В Генеральном штабе Вооруженных сил России уточнили, что общая площадь освобожденной территории составила более 66 квадратных километров. Город полностью взят под контроль армии России, бойцы добивают оставшиеся небольшие группы противника в отдельных кварталах.

Ранее 5-tv.ru писал, что освобождение Константиновки российскими войсками свидетельствует о потере ВСУ одного из последних опорных пунктов в Донбассе.

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