Су-34 уничтожил склад беспилотников боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Экипаж российского истребителя-бомбардировщика применил авиационные боеприпасы с модулем планирования и коррекции.
Фото, видео: © РИА Новости/Валентин Капустин; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Су-34 нанес удар по складу с беспилотниками ВСУ
Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по складу с беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки войск «Восток». Самые яркие кадры из зоны проведения СВО смотрите в материале на сайте 5-tv.ru.
Удар был нанесен по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
После получения подтверждения от средств разведки об уничтожении цели экипаж Су-34 благополучно вернулся на аэродром вылета.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 14 авг
- Армия России освободила Новониколаевку в ДНР
- 14 авг
- Расчет СКАТ 350 М вскрыл позиции ВСУ в Сумской области. Лучшее видео из зоны СВО
- 14 авг
- «Ураган» помешал ВСУ осуществить ротацию. Лучшее видео из зоны СВО
- 13 авг
- Захарова: возможность киевского режима противостоять СВО снижается с каждым днем
- 13 авг
- «Огромное значение»: Путин о важности увековечивания памяти героев СВО
- 13 авг
- «Молния» ударила неожиданно. Лучшее видео из зоны СВО
- 13 авг
- Вертолет Ми-28нм на боевом задании. Лучшее видео из зоны СВО
- 12 авг
- ВС РФ ударили по сухогрузу с военным имуществом и танкеру с топливом в Одессе
- 12 авг
- «Взращенный неонацизм»: Мирошник о восторге украинцев от ударов по России
- 12 авг
- Работа расчетов барражирующих боеприпасов «Куб». Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
56%
Нашли ошибку?