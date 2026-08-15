Су-34 уничтожил склад беспилотников боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 17 0

Экипаж российского истребителя-бомбардировщика применил авиационные боеприпасы с модулем планирования и коррекции.

Фото, видео: © РИА Новости/Валентин Капустин; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Су-34 нанес удар по складу с беспилотниками ВСУ

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по складу с беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки войск «Восток». Самые яркие кадры из зоны проведения СВО смотрите в материале на сайте 5-tv.ru.

Удар был нанесен по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

После получения подтверждения от средств разведки об уничтожении цели экипаж Су-34 благополучно вернулся на аэродром вылета.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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