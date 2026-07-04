Константиновку удерживали наиболее подготовленные боевики ВСУ

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 39 0

Противник отброшен на несколько километров от населенного пункта.

Константиновку удерживали подготовленные боевики ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Константиновка была наиболее укрепленным районом обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве уточнили, что бойцы Южной группировки войск провели охват населенного пункта с флангов и взяли под огневой контроль основные пути противника. Тем самым, не дав киевским боевикам выйти из Константиновки.

В Министерстве обороны России добавили, что этот важный рубеж удерживали нацформирования из состава бригады «Лють» — это наиболее подготовленные подразделения Украины. Противник, как отметили в ведомстве, был отброшен на несколько километров от Константиновки.

В министерстве также заявили, что все задачи по освобождению Донецкой Народной Республики (ДНР) будут выполнены.

Ранее 5-tv.ru показал кадры освобождения Константиновки. На видео видно, как военные демонстрируют государственный флаг РФ на крыше одного из зданий. Еще Минобороны РФ показало работу нашей армии по уничтожению вражеских объектов

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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