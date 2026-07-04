Константиновку удерживали наиболее подготовленные боевики ВСУ

Константиновка была наиболее укрепленным районом обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве уточнили, что бойцы Южной группировки войск провели охват населенного пункта с флангов и взяли под огневой контроль основные пути противника. Тем самым, не дав киевским боевикам выйти из Константиновки.

В Министерстве обороны России добавили, что этот важный рубеж удерживали нацформирования из состава бригады «Лють» — это наиболее подготовленные подразделения Украины. Противник, как отметили в ведомстве, был отброшен на несколько километров от Константиновки.

В министерстве также заявили, что все задачи по освобождению Донецкой Народной Республики (ДНР) будут выполнены.

Ранее 5-tv.ru показал кадры освобождения Константиновки. На видео видно, как военные демонстрируют государственный флаг РФ на крыше одного из зданий. Еще Минобороны РФ показало работу нашей армии по уничтожению вражеских объектов

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