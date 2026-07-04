Модель Лукьянова объявила о беременности от Иракли

Модель Екатерина Лукьянова утверждает, что ждет ребенка от певца Ираклия Пирцхалавы. В подтверждение своих слов девушка опубликовала на личной странице в соцсетях несколько доказательств.

Лукьянова показала снимки результатов медицинских анализов из клиники, подтверждающие беременность, а также архивные фотографии и видео, где она запечатлена вместе с артистом. Помимо этого, модель рассказала драматичную историю: якобы во время беременности Иракли перестал оказывать ей финансовую и моральную поддержку, оставив одну.

Фото: Instagram*/___katty_look

Примечательно, что сам певец, по всей видимости, пока не подозревает о развернувшейся в соцсетях кампании. Сейчас Иракли участвует в телевизионном проекте, где пытается восстановить отношения с бывшей женой Екатериной Гребенщиковой. У них уже есть двое общих сыновей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Иракли уверен, что даже случай может превратить артиста в забавную звезду интернета.

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