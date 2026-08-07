«Фото для мужа»: беременная Мирослава Карпович показала округлившийся живот

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 773 0

Малыш, которого ждет 40-летняя актриса, станет для нее первенцем.

Беременная Мирослава Карпович

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Мирослава Карпович показала округлившийся живот

Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович показала округлившийся живот. Соответствующие фотографии артистка опубликовала на своей странице в социальной сети.

На снимках знаменитость предстала в белом коротком свободном платье и в высоких гольфах в цвет. На нескольких снимках она держит руку на слегка округлившимся животе. Изменения в фигуре еще несильно бросаются в глаза, однако если присмотреться, можно понять, что актриса находится в положении.

«Фото для мужа», — подписала публикацию Карпович. 

текстМирослава Карпович. Instagram*/m1r0slava_karpovich

Подписчики отреагировали на снимки одобрительно и воодушевленно. Они заполнили ленту комментариев смайликам в виде сердечек и языков пламени. Кроме того, интернет-пользователи писали о том, как знаменитость хорошо выглядит и как они за нее рады.

«Сияет»;

«Мирочка, ты прекрасна, как ангел»;

«Я так рада за вас», — отмечали поклонники актрисы.

Малыш, которого ждет 40-летняя актриса, станет для нее первенцем.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мирослава Карпович впервые показала лицо мужа, бизнесмена Евгения Рагулина. Избранник актрисы младше ее на 11 лет. Пара узаконила свои отношения в 1 июня 2026 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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