Путин назвал освобождение Константиновки ДНР важным этапом

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Срочная новость 45 0

Российский лидер выразил благодарность бойцам за их героизм и успешную работу.

Путин назвал освобождение Константиновки ДНР важным этапом

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Установление контроля над Константиновкой в Донецкой Народной Республике является важным шагом в направлении Славянско-Краматорского укрепленного узла обороны ВСУ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, президент России Владимир Путин расценил произошедшее как «первый, но очень важный этап» в продвижении к этому району.

«Это, по словам президента, первый, но очень важный этап во взятии важного уже славянско-краматорского узла обороны ВСУ», — сказал Песков журналистам.

Он также отметил, что населенный пункт ранее был превращен украинской стороной в укрепленную зону, которую было сложно преодолеть. Тем не менее, российские военнослужащие, как подчеркнул Песков, смогли добиться полного контроля над городом.

Отдельно сообщается, что глава государства выразил признательность участникам операции за их действия и достигнутый результат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент России Владимир Путин поручил тщательно проанализировать, кто из союзников Киева является подстрекателем продолжения боевых действий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+22° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
77.23
-0.70 88.03
-0.68
Почему гороскопы кажутся пугающе точными? Что такое эффект Форера

Последние новости

0:28
Путин: ВС РФ продолжают уверенно удерживать стратегическую инициативу в зоне СВО
0:25
Путин провел совещание в пункте Объединенной группировки войск: главные заявления
0:20
Украинскую группировку под Константиновкой разделили на очаги сопротивления
0:06
Опубликованы кадры освобождения Константиновки в ДНР
0:05
«Их другому не научили»: Путин назвал руководство киевского режима лицедеями
0:04
ВС России освободили 23 населенных пункта с момента взятия Северска в ДНР

Сейчас читают

Россию атакуют апокалипсисы: что такое Эль-Ниньо и грозит ли стране его суперверсия
Теракт ВСУ в Токмаке Запорожской области: что известно к этому часу
Драгоценности, пиратская шляпа и близкие друзья: Павел Деревянко с размахом отметил юбилей
В кредитной истории больше не получится ничего скрыть: что изменится с 1 июля

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео