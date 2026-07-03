Установление контроля над Константиновкой в Донецкой Народной Республике является важным шагом в направлении Славянско-Краматорского укрепленного узла обороны ВСУ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, президент России Владимир Путин расценил произошедшее как «первый, но очень важный этап» в продвижении к этому району.

«Это, по словам президента, первый, но очень важный этап во взятии важного уже славянско-краматорского узла обороны ВСУ», — сказал Песков журналистам.

Он также отметил, что населенный пункт ранее был превращен украинской стороной в укрепленную зону, которую было сложно преодолеть. Тем не менее, российские военнослужащие, как подчеркнул Песков, смогли добиться полного контроля над городом.

Отдельно сообщается, что глава государства выразил признательность участникам операции за их действия и достигнутый результат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент России Владимир Путин поручил тщательно проанализировать, кто из союзников Киева является подстрекателем продолжения боевых действий.

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