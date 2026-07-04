Электрическая или обычная? Стоматолог объяснил, какая зубная щетка лучше

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 49 0

По словам специалиста, свыше 90% пациентов допускают ошибки во время чистки зубов.

Что лучше: обычная зубная щетка или электрическая

Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia Source: news.ru

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Стоматолог Сошников: более 90% пациентов неправильно чистят зубы

Многие уверены, что здоровье зубов напрямую зависит от того, какую щетку они используют — электрическую или обычную. Однако решающее значение имеют вовсе не технологии, а ежедневные привычки. Об этом в беседе с Газета.ру рассказал стоматолог-терапевт, врач-реставратор и руководитель клиники Алексей Сошников.

По словам специалиста, свыше 90% пациентов допускают ошибки во время чистки зубов.

«Очень часто человек чистит зубы старательно, но не там, где это действительно нужно», — отмечает Сошников.

Врач объяснил, что большинство людей уделяют основное внимание передней и внешней поверхности зубов, тогда как самые проблемные участки остаются без должного ухода. Речь идет о межзубных промежутках, зоне вдоль десен и фиссурах — естественных углублениях на жевательных зубах. Именно здесь чаще всего начинают развиваться кариес и воспалительные процессы. Самой серьезной ошибкой специалист считает отказ от вечерней чистки.

«Вечером человек чистит зубы для себя, а утром — для окружающих», — говорит врач.

По его словам, в течение дня на эмали скапливаются остатки пищи и мягкий зубной налет. Если оставить их на ночь, бактерии продолжают активно размножаться, повышая риск развития кариеса и заболеваний десен. При этом стоматолог подчеркивает, что электрическая щетка сама по себе не делает уход эффективнее.

«Главное — это не тип щетки, а правильная техника и регулярность ухода», — подчеркивает стоматолог.

По его словам, качественно очищать зубы способны как электрические, так и обычные мануальные модели. Электрические устройства могут быть удобнее детям, пожилым людям и тем, кому сложно правильно выполнять движения рукой, однако они не являются гарантией защиты от стоматологических заболеваний.

Также врач советует отдавать предпочтение мягким или сверхмягким щеткам и менять их каждые два-три месяца. Слишком жесткая или неправильная чистка может привести к повышенной чувствительности зубов, клиновидным дефектам, кровоточивости десен и их постепенной рецессии.

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