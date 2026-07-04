В Ингушетии задержали члена банды «Батал-Хаджи»* за похищение владельца квартиры

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Алена Куликова
Алена Куликова 43 0

Правоохранительные органы пытались поймать его в декабре 2025 года.

Как банда отжимала московские квартиры

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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В Ингушетии задержали 56-летнего Магомета Муцольгова — члена террористической группировки «Батал-Хаджи Белхороева»*. По версии следствия, еще в 2014 году он вместе с родственниками похитил владельца московской квартиры. Жертву напоили, принудили переписать недвижимость, а затем убили, а тело спрятали. Теперь Муцольгову предъявлены обвинения в убийстве, вымогательстве и похищении человека.

Поймать его пытались еще в конце прошлого года — тогда оперативники нагрянули в его столичную квартиру. Подозреваемый в панике выпрыгнул с третьего этажа, получил травмы, но сумел скрыться на Кавказе. Однако на этот раз уйти не получилось. Остальных участников банды задержали в декабре 2025-го.

На счету группировки — целая серия аналогичных преступлений в Москве: они выслеживали владельцев дорогого жилья, похищали и отбирали квадратные метры. Среди их жертв — не только простые горожане, но и высокопоставленные силовики, например, начальник центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев, убитый в 2019 году. Теперь Муцольгову грозит пожизненное.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в деле о покушении на беглого олигарха Ермолаева в Монако появился первый конкретный подозреваемый.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — террористическая организация, запрещена в РФ.

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