Путин подписал закон о поправках в Налоговый кодекс для поддержки рынка топлива

Закон с поправками в Налоговый кодекс, направленными на поддержку рынка топлива в стране, подписал президент России Владимир Путин.

Документ поменяет правила налогообложения автомобильного бензина, уточнит условия для нефтеперерабатывающих заводов, а также скорректирует демпферный механизм (инструмент госрегулирования, сглаживающий резкие колебания цен на топливо внутри страны. — Прим. ред.).

Одно из главных изменений коснулось бензина, производящегося через смешение прямогонного бензина с другими компонентами. Теперь выпуск высокооктанового топлива соответствующим способом будет считаться производством бензина. Так, на него будет распространяться механизм налогообложения акцизами.

При этом налогоплательщики, у которых есть свидетельство о переработке нефтяного сырья, получать вычет акциза. Такая возможность подействует в том числе во время производства бензина методом смешения.

Еще один блок поправок затронул нефтеперерабатывающие заводы, которые заключили соглашения о модернизации мощностей. Для них расширили возможности по выполнению условий инвестиционных контрактов.

До этого предприятия должны были ввести в эксплуатацию оборудование стоимостью не менее 60 миллиардов рублей в период с 1 июля 2014 года по 1 января 2026 года. Теперь этот срок продлили до 31 декабря текущего года. При этом минимальный объем инвестиций увеличили до 100 миллиардов рублей.

Изменение демпферного механизма в России

Отдельные изменения связаны с донастройкой топливного демпфера. Они относятся к уполномоченным организациям, которые продают на российском рынке бензин иностранного производства.

Для бензина, произведенного в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и ввезенного уполномоченными организациями, коэффициент компенсации по автомобильному бензину с 1 июня 2026 года установили на уровне 0,9.

Для топлива, произведенного за пределами ЕАЭС, ввели отдельный порядок расчета демпфера. Его будут определять по импортному паритету. В расчет заложат индикативную цену бензина на индийском рынке и расходы на доставку топлива из морских портов Индии.

Определять данный показатель начнет Федеральная антимонопольная служба. Новые нормы уже вступили в силу и распространились на правоотношения, возникшие с 1 июня.

Ранее, писал 5-tv.ru, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась о решении топливного вопроса в России.

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