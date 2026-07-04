Киев хотел отвлечь внимание от провала ВСУ в Константиновке атакой на Россию

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 74 0

Попытка нанести ущерб гражданским объектам РФ не останется без ответа.

Как ВСУ отреагировали на взятие Россией Константиновки

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

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ВСУ попытались атаковать Россию, чтобы отвлечь внимание от Константиновки

В ночь на 4 июля ВСУ попытались атаковать территорию России, чтобы отвлечь внимание от провала обороны в Константиновке и последствий российского удара по военным объектам под Киевом. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Попытка Владимира Зеленского (главы киевского режима. — Прим. ред.) таким образом отвлечь внимание жителей Украины и зарубежных спонсоров от последствий российского удара 2 июля 2026 года по военным объектам в районе Киева и катастрофического провала обороны ВСУ в Константиновке Донецкой Народной Республики действиями российских сил и средств ПВО была сорвана», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, для атаки были использованы ракеты «Фламинго», реактивные системы залпового огня HIMARS и беспилотники. Попытка нанести ущерб гражданским объектам России не останется без ответа.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Вооруженные силы России (ВС РФ) полностью освободили Константиновку. Город считался одним из самых укрепленных районов украинской обороны, однако российским подразделениям удалось прорвать ее.

Во время боевых действий украинская группировка была разделена на отдельные очаги сопротивления, после чего город перешел под контроль России.

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