ВС РФ освободили Василевку в ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил России освободили населенный пункт Василевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отдельно в ведомстве сообщили об установлении контроля над населенными пунктами Шийковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка в Харьковской области.

Этого удалось добиться в результате действий подразделений группировки войск «Запад», которые заняли более выгодные рубежи и позиции.

Спецоперация

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

При этом США, страны Евросоюза и НАТО представили СВО как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее, писал 5-tv.ru, российские войска освободили Константиновку в ДНР.

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