«Грандиозная победа»: журналист Британии о значении освобождения Константиновки
Командование ВСУ до последнего момента требовало удерживать город, однако российские военные продолжали движение вперед.
Фото: URA.RU/TAСС
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Журналист Филлипс: освобождение Константиновки — грандиозная победа ВС России
Освобождение Константиновки в Донецкой Народной Республике — грандиозная победа Вооруженных сил России. Такое мнение о в беседе с РИА Новости высказал британский журналист Грэм Филлипс, который освещает события в Донбассе.
По словам Филлипса, Константиновка имеет не только военное, но и символическое значение. Журналист напомнил, что город связан с изготовлением кремлевских звезд, поэтому его освобождение — особо важное событие.
«Даже звезды на Кремль изготовлены в Константиновке. Очень символичное место. И это грандиозная победа», — заявил Филлипс.
Также он выразил уважение российским военнослужащим. Он отметил, что бойцы России продолжают движение вперед. По мнению журналиста, российским военным осталось немного для полного освобождения Донбасса.
«Я выражаю свое почтение и уважение ребятам. И они идут дальше», — добавил он.
Свою речь Филлипс закончил словами поддержки в адрес российских военнослужащих: «Работайте, братья, мы вас любим».
В этот же день первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Сергей Рудской заявил, что освобожденная Константиновка открывает путь к последнему крупному оплоту Украины в Донбассе — Краматорско-Славянской агломерации.
По его словам, командование ВСУ до последнего момента требовало удерживать город. Это киевский режим делал в том числе для того, чтобы создать у западных кураторов впечатление контроля над ситуацией.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что взятие Константиновки — важный этап в уничтожении формирований ВСУ в Краматорско-Славянском укрепрайоне.
В свою очередь, начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов отметил, что соединения и воинские части объединенной группировки войск продолжат выполнять задачи по освобождению Донбасса и Новороссии в соответствии с утвержденным планом.
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