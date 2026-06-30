Винная пробка и сонаты Бетховена: как Антон Шагин борется с волнением

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров Эксклюзив 22 0

Артист отверг практику выпивать алкоголь перед выступлениями.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Антон Шагин борется с волнением с помощью винной пробки и музыки

Актер Антон Шагин даже спустя годы испытывает волнение перед выходом на сцену, борется с этим при помощи двух методов. Лайфхаками он поделился с корреспондентом 5-tv.ru на XXXV церемонии вручения театральной премии «Хрустальная Турандот».

Артист перед каждым выступлением делает речевую подготовку, проговаривая различные скороговорки с зажатой между зубами винной пробки. Он подчеркнул, что этому приему он научился в школе-студии МХАТ.

«Пробка от вина стабилизирует челюсть и скороговорки, которые ты с этим 10-15 минут произносишь, это является залогом того, как ты выйдешь на сцену, чтобы каждое слово доходило до зрителя», — сказал актер.

Второй способ избавиться от напряжения — музыка. Шагин отметил, что классические произведения, в частности, сонаты великого композитора Людвига ван Бетховена, помогают побороть волнение.

Кроме того, артист не одобряет практику потребления алкоголя перед выходом на сцену.

Ранее 5-tv.ru писал о том, когда тревожность перестает быть нормальным явлением и начинает негативно влиять на организм.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
77.75
0.69 88.65
1.25
Венера против Марса: любовный гороскоп для знаков зодиака на июль 2026

Последние новости

10:37
Вместо моря — больницы и шашлыки у соседа: как Наталия Гулькина проводит лето
10:33
Винная пробка и сонаты Бетховена: как Антон Шагин борется с волнением
10:30
Троих россиян осудили на сроки до 25 лет за подготовку терактов
10:27
Два года без новоселья: почему Тарасов никак не въедет с семьей в дом за 54 миллиона
10:16
Секреты выбора качественного йогурта: на что обратить внимание
10:15
В результате повторной атаки дронов ВСУ в Донецке погиб сотрудник МЧС России

Сейчас читают

Европу припекло до аномальных цен на электроэнергию: Франция не тянет Германию
Где можно встретить акул в России и опасны ли они для человека
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака
Семейную ипотеку ждут большие перемены: к чему готовиться россиянам

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео