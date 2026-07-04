Песков: Зеленский может приехать в Москву при готовности к важным решениям

Глава киевского режима Владимир Зеленский может приехать в Москву, когда проявит готовность к принятию важных и ответственных решений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире радио KP.RU.

Так официальный представитель Кремля прокомментировал предложение о проведении встречи Зеленского с президентом России Владимиром Путиным в Константиновке.

«Он (Зеленский. — Прим. ред.) может приехать в Москву, как только будет готов принять важные ответственные решения», — отметил Песков.

По его словам, если таким образом Зеленский показывает готовность приехать в Россию, то в Кремле это, безусловно, приветствуют.

К тому же представитель Кремля напомнил, что Путин до этого уже говорил о готовности принять Зеленского именно в Москве. Однако Песков подчеркнул, что столица России — Москва, а не Константиновка.

Помимо этого, он добавил, что украинской стороне прекрасно известно, о каких конкретно ответственных решениях говорит российская сторона. Подробно раскрывать эти условия представитель Кремля не стал.

Тема возможной встречи Путина и Зеленского поднималась и раньше. Так, помощник президента России Юрий Ушаков 16 июня сообщал, что во время телефонного разговора Путина с президентом США Дональдом Трампом предложение о переговорах российского лидера с Зеленским не обсуждалось. Как отмечал Ушаков, к российской стороне на тот момент никто официально не обращался с инициативой организовать такую встречу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Турция заявила о готовности предоставить площадку для диалога по Украине. С таким предложением выступил глава МИД страны Хакан Фидан в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.