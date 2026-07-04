Песков: Зеленский может приехать в Москву при готовности к важным решениям

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 61 0

Официальный представитель Кремля прокомментировал предложение провести встречу главы киевского режима с Путиным в Константиновке.

Песков о готовности принять Зеленского в Москве — видео

Фото: www.globallookpress.com/Ian Davidson

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Глава киевского режима Владимир Зеленский может приехать в Москву, когда проявит готовность к принятию важных и ответственных решений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире радио KP.RU.

Так официальный представитель Кремля прокомментировал предложение о проведении встречи Зеленского с президентом России Владимиром Путиным в Константиновке.

«Он (Зеленский. — Прим. ред.) может приехать в Москву, как только будет готов принять важные ответственные решения», — отметил Песков.

По его словам, если таким образом Зеленский показывает готовность приехать в Россию, то в Кремле это, безусловно, приветствуют.

К тому же представитель Кремля напомнил, что Путин до этого уже говорил о готовности принять Зеленского именно в Москве. Однако Песков подчеркнул, что столица России — Москва, а не Константиновка.

Помимо этого, он добавил, что украинской стороне прекрасно известно, о каких конкретно ответственных решениях говорит российская сторона. Подробно раскрывать эти условия представитель Кремля не стал.

Тема возможной встречи Путина и Зеленского поднималась и раньше. Так, помощник президента России Юрий Ушаков 16 июня сообщал, что во время телефонного разговора Путина с президентом США Дональдом Трампом предложение о переговорах российского лидера с Зеленским не обсуждалось. Как отмечал Ушаков, к российской стороне на тот момент никто официально не обращался с инициативой организовать такую встречу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Турция заявила о готовности предоставить площадку для диалога по Украине. С таким предложением выступил глава МИД страны Хакан Фидан в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+22° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
77.23
-0.70 88.03
-0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:28
Ночные кошмары у женщины оказались симптомом болезни щитовидной железы
20:09
Убивший девочку в Ленобласти мужчина душил ее и нанес более 30 колотых ранений
20:02
«Я не могу»: Бузова со слезами на глазах объявила о паузе в карьере
19:56
Песков: Зеленский может приехать в Москву при готовности к важным решениям
19:51
ВСУ обстреляли детский сад в Каменке-Днепровской
19:38
РФ предложила Украине прекратить обстрел Константиновки для передачи погибших

Сейчас читают

Россию атакуют апокалипсисы: что такое Эль-Ниньо и грозит ли стране его суперверсия
Названо время и место прощания с Екатериной Жемчужной
Тихо погас огонь «Ромэна»: жизнь и карьера Екатерины Жемчужной
В кредитной истории больше не получится ничего скрыть: что изменится с 1 июля

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео