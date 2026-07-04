«Героиня дешевого сериала»: экс-жена Иракли высказалась о беременности модели Лукьяновой

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Алена Куликова
Алена Куликова 46 0

Вместо громких заявлений Елена Гребенщикова призвала не торопиться с выводами

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

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Экс-супруга Пирцхалавы прокомментировала новость о беременности

Бывшая супруга певца Ираклия Пирцхалавы Елена Гребенщикова впервые прокомментировала новость о беременности 22-летней модели Екатерины Лукьяновой. О случившемся она узнала одновременно с подписчиками — из социальных сетей, после чего ее аккаунт заполонили сообщения с просьбой дать оценку ситуации.

Вместо громких заявлений Гребенщикова призвала не торопиться с выводами. Она призналась, что пока не до конца понимает происходящее и намерена разобраться в деталях, прежде чем вступать в публичные разбирательства.

«Я понимаю, что вы ждете от меня какого-то громкого ответа. Но я пока сама не разобралась в том, что происходит. Чувствую себя героиней какого-то дешевого сериала…», — заявила Елена.

Скандал разразился на фоне недавнего примирения пары. Несмотря на развод в 2014 году, этой весной Иракли и Гребенщикова предприняли попытку воссоединиться и даже стали участниками романтического реалити-шоу. Тогда артист называл этот период «испытательным сроком» для их отношений. Напомним, что бывших супругов связывают общие дети — 15-летний Илья и 13-летний Александр.

Ранее 5-tv.ru писал, что модель Екатерина Лукьянова ждет ребенка от Иракли. В подтверждение своих слов она опубликовала скриншоты переписки и поделилась деталями их предполагаемого романа. Кроме того, модель обвинила певца в неверности и пожаловалась, что после известия о пополнении он перестал ее поддерживать.

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