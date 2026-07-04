«Я не могу»: Бузова со слезами на глазах объявила о паузе в карьере

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 1 251 0

Все свои силы артистка направит на восстановление после травмы колена.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Тема:
Ольга Бузова

Певица Ольга Бузова объявила о творческой паузе ради реабилитации

Певица Ольга Бузова со слезами на глазах объявила, что временно уходит со сцены ради восстановления после травмы ноги. Об этом артистка рассказала корреспонденту 5-tv.ru на музыкальном фестивале «Большая Дискотека Авторадио», куда приехала на костылях.

«С понедельника я официально беру паузу до восстановления. Я себя ругаю каждый раз, но не могу подвести (поклонников. — Прим. ред.). Каждый раз, когда я выхожу на сцену, я живу, я дышу, я чувствую энергию людей. Но чем больше я выхожу на сцену в момент реабилитации, тем дольше я реабилитируюсь. Это замкнутый круг», — призналась артистка.

Несмотря на сильную боль, Бузова решила не отменять уже запланированные выступления. Она рассказала, что сначала отработает предстоящие концерты, а после этого полностью сосредоточится на лечении.

Травму артистка получила 12 июня, когда упала в душе. После этого ее срочно госпитализировали и провели операцию, во время которой врачи наложили более 40 швов. Именно из-за этой травмы Бузова теперь передвигается на костылях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певице уже сняли швы, однако восстановление идет тяжело. Некоторые участки раны еще не зажили, колено сгибается лишь на 35%, а сильный отек, по словам Бузовой, может сохраняться до двух месяцев. При этом артистка призналась, что сейчас ее волнует не внешний вид ноги, а возможность снова нормально ходить и вернуться к работе.

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