Памятник создателю «Золотого кольца России» установили в Ярославле

Монумент был создан за два месяца.
Фото, видео: 5-tv.ru
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В Ярославле открыли памятник журналисту, основателю турмаршрута «Золотое кольцо России» Юрию Бычкову. Кадры с торжественной церемонии публикует 5-tv.ru.
Монумент установлен на Революционной улице, которая является частью известного маршрута. Он представляет собой пятиметровую бронзовую фигуру самого журналиста, который держит в руке золотое кольцо с крестом.
В открытии памятника приняли участи общественные и религиозные деятели, а также губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Глава региона подчеркнул символичность события: открытие скульптуры состоялось в преддверии 60-летнего юбилея маршрута, которое будут отмечать в следующем году.
«За два месяца все, представляете, было сделано. Вообще, мы можем, когда соберемся», - отметил он.
Автором памятника стал сын Бычкова – Сергей Бычков. Церемонию также посетила дочь журналиста Елена Бычкова, которая поблагодарила руководство области за создание монумента.
Кроме того, в Ярославле открылись галерея истории «Золотого кольца» и мультимедийная выставка, посвященная основателю маршрута.
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