Памятник создателю «Золотого кольца России» установили в Ярославле

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 21 0

Монумент был создан за два месяца.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Ярославле открыли памятник журналисту, основателю турмаршрута «Золотое кольцо России» Юрию Бычкову. Кадры с торжественной церемонии публикует 5-tv.ru.

Монумент установлен на Революционной улице, которая является частью известного маршрута. Он представляет собой пятиметровую бронзовую фигуру самого журналиста, который держит в руке золотое кольцо с крестом.

В открытии памятника приняли участи общественные и религиозные деятели, а также губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Глава региона подчеркнул символичность события: открытие скульптуры состоялось в преддверии 60-летнего юбилея маршрута, которое будут отмечать в следующем году.

«За два месяца все, представляете, было сделано. Вообще, мы можем, когда соберемся», - отметил он.

Автором памятника стал сын Бычкова – Сергей Бычков. Церемонию также посетила дочь журналиста Елена Бычкова, которая поблагодарила руководство области за создание монумента.

Кроме того, в Ярославле открылись галерея истории «Золотого кольца» и мультимедийная выставка, посвященная основателю маршрута.

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