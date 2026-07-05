Путин и Трамп провели телефонный разговор

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Агата Альшевская
Агата Альшевская Журналист Срочная новость 38 0

Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Путин и Трамп провели телефонный разговор 4 июля

Фото: www.globallookpress.com/Alexander Kazakov

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Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Беседа состоялась по инициативе Вашингтона и продолжалась почти полтора часа. Она началась с того, что Путин поздравил Трампа с Днем независимости США. При этом, по словам Ушакова, президент РФ напомнил о вкладе России в становление американской государственности.

Кроме того, Путин и Трамп отметили союзничество Москвы и Вашингтона в годы Второй мировой войны и указали на важность сохранения бережного отношения к общим страницам истории. Также главы двух стран обсудили вопросы, связанные с конфликтом на Украине, с учетом предстоящего участия главы Белого дома в саммите НАТО в Турции.

Путин рассказал Трампу о ситуации в зоне специальной военной операции, подчеркнув, что российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения, уточнил Ушаков. При этом президент РФ акцентировал предпочтительность политико-дипломатического урегулирования на Украине, но с учетом «принципиальных российских подходов».

Трамп, в свою очередь, заявил о необходимости завершить украинский конфликт в ближайшее время. По его словам, это необходимо для реализации потенциала взаимовыгодного сотрудничества между РФ и США. Также президент США выразил восхищение петербургским музеем Эрмитаж.

Ушаков добавил, что Путин напомнил Трампу о приглашении совершить визит в Россию. Помимо этого, помощник президента РФ указал, что спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер продолжат свои посреднические усилия по украинскому урегулированию.

Ранее российский лидер направил американскому коллеге поздравительную телеграмму по случаю 250-летия независимости США.

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