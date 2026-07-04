Путин поздравил Трампа с Днем независимости США

Президент РФ Владимир Путин поздравил американского лидера Дональда Трампа с 250-летием независимости США. Об этом сообщили в Кремле.

«Дорогой Дональд, прими искренние поздравления по случаю 250-летия независимости Соединенных Штатов Америки», — значится в телеграмме на сайте Кремля.

Путин отметил, что подписание Декларации независимости США не только утвердило существование американского государства, но и выступило одной из ключевых вех мировой истории. Россия безоговорочно поддержала колонистов Северной Америки в противостоянии с британскими силами, подчеркнул президент РФ.

За прошедшие годы история отношений между Россией и США пополнилась значимыми событиям. Москва и Вашингтон были союзниками в двух мировых войнах, победили фашизм и сыграли важную совместную роль в становлении основ современного мироустройства, напомнил Путин.

«Сегодня Россия и Соединенные Штаты — как две крупнейшие ядерные державы — несут особую ответственность за обеспечение безопасности и стабильности в глобальном масштабе», — написал президент РФ.

Ранее Путин рассказал о переговорах России и США по Украине в Анкоридже.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.