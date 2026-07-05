Ушаков: беседа Путина и Трампа состоялась по инициативе Вашингтона

Инициатором телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в субботу, 4 июля, стала американская сторона. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков в беседе с журналистами.

«На этот раз с предложением провести разговор именно в день празднования 250-летия независимости США вышли американские партнеры. И это о многом говорит», — заявил он.

Главы государств во время телефонного разговора обсудили двусторонние отношения и ситуацию вокруг Украины. Путин отметил, что российские войска в зоне СВО продвигаются по всем направлениям. При этом он акцентировал внимание на урегулировании конфликта дипломатическим путем, но с учетом позиций Москвы.

Президенты также заявили о важности продолжения контактов по основным вопросам, включая экономические и военно-политические. Трамп, в свою очередь, добавил, что после завершения конфликта на Украине для России и США откроются колоссальные перспективы двустороннего сотрудничества.

Кроме того, лидеры двух стран затронули ситуацию на Ближнем Востоке. Путин подчеркнул готовность Москвы оказать содействие усилиям по деэскалации и стабилизации обстановки в регионе и выразил надежду, что США и Иран путем переговоров найдут долгосрочные решения. Трамп поблагодарил российского коллегу за взвешенную позицию.

В завершение беседы президенты договорились о продолжении контактов и намерены снова созвониться в ближайшее время.

Ранее Путин поздравил Трампа с Днем независимости США.

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