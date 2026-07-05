«Публичное противостояние»: Иракли проигнорировал беременную модель Лукьянову

Модель Лукьянова: певец Иракли игнорирует мое публичное заявление о беременности

Певец Ираклий Пирцхалава, известный под псевдонимом Иракли, игнорирует модель Екатерину Лукьянову после ее заявления о беременности от артиста. Об этом сама девушка рассказала в беседе с изданием Super.

Накануне ей стало известно, что исполнитель открыто флиртует с поклонницами, хотя знает о ее беременности. Соответствующее видео с Иракли, который в кадре развлекался с незнакомками, переслали ей в соцсети. После этого модель заблокировала аккаунт Ираклия. При этом в свою очередь певец не попытался связаться другим способом с Екатериной.

Модель призналась, что теперь главное для нее — сохранить спокойствие и эмоциональный комфорт, так как это важно для безопасности ее будущего ребенка. Лукьянова не захотела принимать решения из-за сильных переживаний, однако выразила надежду, что в будущем обсудит с артистом все вопросы, связанные с малышом.

«Эмоции еще слишком сильные, и принимать какие-либо решения в таком состоянии я не хочу», — заявила Лукьянова.

Также она подчеркнула, что не стремится привлечь к себе внимание и не хочет превращать личную историю в публичный конфликт. По словам модели, она долго пыталась молчать, но в один момент это стало чересчур тяжело.

«Иногда молчать становится тяжелее, чем сказать правду о своих чувствах. Но я не хочу, чтобы эта история превратилась в публичное противостояние», — сказала Лукьянова.

Модель добавила, что уважает личные границы всех участников ситуации и не намерена кого-либо осуждать или что-то доказывать. По ее словам, все ее мысли связаны прежде всего с будущим ребенком.

«У каждого своя правда, и я с уважением отношусь к личным границам всех участников этой ситуации», — отметила Екатерина.

Что известно о романе Лукьяновой и Пирцхалавы

Ранее, сообщал 5-tv.ru. Лукьянова рассказала подробности романа с Иракли. По словам 22-летней модели, она познакомилась с артистом в июне на открытии выставки в галерее. Общение развивалось быстро, после чего девушка получила приглашение сняться в клипе артиста «Матушка Россия». Позже пара, как утверждала Лукьянова, вместе отправилась за границу.

Модель заявила, что певец сразу перевел их близкое общение в формат отношений, но предложил некоторое время не афишировать роман. После того как Лукьянова узнала о беременности, она сообщила об этом музыканту. Девушка утверждала, что артист воспринял новость с радостью и говорил о желании оставить ребенка.

Также модель утверждала, что во время беременности Пирцхалава перестал оказывать ей финансовую и моральную поддержку. В подтверждение своих слов она публиковала результаты медицинских анализов, а также архивные фото и видео с артистом.

Сам Ираклий публично заявления Екатерины пока не прокомментировал. В настоящее время артист задействован в проекте на федеральном телеканале, в котором налаживает отношения с бывшей супругой Екатериной Гребенщиковой. У экс-супругов двое общих сыновей.

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