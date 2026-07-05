Путин указал на важность освобождения Константиновки

Россия предлагает Украине провести гуманитарную акцию в недавно освобожденной нами Константиновке. В понедельник с 12 до 18 часов мы готовы выдать тела бойцов ВСУ. Для этого противник должен прекратить обстрелы и уведомить о готовности забрать своих погибших. Это достойное предложение. И это ход сильного. У Киева есть время до полудня воскресенья подумать. Пока официально Зеленский не признает потерю Константиновки. Это крупный промышленный центр на Донбассе, ключ к большой городской агломерации, последнему оплоту ВСУ.

По случаю крупного успеха армии накануне Верховный главнокомандующий посетил один из пунктов управления войсками. Предыдущая подобная поездка была полгода назад, когда наша армия освободила другой крупный город, Покровск. И вот теперь Константиновка. Это и на идеологическом фронте тоже прорыв.

Прорыв того кольца лжи, которым Киев старательно обволакивает зону СВО, пользуясь безоговорочной поддержкой западных либеральных СМИ накануне саммита НАТО в Турции, где будут определять дальнейшую стратегию альянса по Украине. Но факты слишком значимы, чтобы их игнорировать. ВСУ потеряли крупный город. И это только начало. Важнейшие заявления — в репортаже корреспондента «Известий» Николая Иванова.

В полевой форме без знаков различия и погон. Шеврон с триколором и двуглавым орлом. Нашивка — «Верховный главнокомандующий». Владимир Путин надевает камуфляж в исключительных случаях. Сейчас как раз такой.

Ворота Донбасса — так часто называют Константиновку. Кто контролирует ее, получает ключ к Славянско-Краматорской агломерации. Здесь ВСУ сосредотачивали резервы, здесь был важнейший транспортный узел снабжения. Главная новость недели — город освобожден.

«Взятие Константиновки — это только первый, но очень важный этап в уничтожении формирований ВСУ, удерживающих пока славянско-краматорско-константиновский, как вы сказали, укрепрайон, где противник выстроил глубокую эшелонированную систему фортификационных сооружений», — заявил президент РФ Владимир Путин.

Командиры подразделений, которые брали город, тоже здесь.

«Сколько осталось до Славянска?» — спросил Путин у командующего группировкой войск «Южная» Сергея Медведева.

«Передовые штурмовые подразделения 3-й армии выполняют задачу в восьми километрах от населенного пункта Славянск», — подчеркнул Медведев.

«Слова благодарности и пожелания всем бойцам, командирам 3-й армии под руководством генерала Кузьменкова, они действуют уверенно», — отметил Верховный главнокомандующий.

Константиновку называли самым укрепленным городом из тех, что оставались под контролем киевского режима. Жилую застройку, заводы, шахты, подземные коммуникации всушники годами превращали в крепость. Не помогло.

«На первом этапе просачивались небольшими группами и накапливались в тылу противника, а также обходя город Славянск, нам удалось преодолеть оборонительные позиции и блокировать часть его сил», — доложил командир 4-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск генерал-майор Антон Грунис.

Бойцы, штурмовавшие Константиновку, на прямой связи с Верховным главнокомандующим. Последняя информация с мест.

«В настоящее время личный состав взвода продолжает зачистку города от остатков украинских боевиков. Товарищ Верховный главнокомандующий, все задачи, поставленные вами, будут выполнены. Победа будет за нами», — сказал командир штурмового подразделения 4-й бригады лейтенант Эльдар Куконбеков.

«Спасибо. Не сомневаюсь. Я хочу поблагодарить вас и всех ваших ребят за результаты вашей боевой работы. Берегите себя!» — обратился к нему Путин.

Не только себя. В Константиновке все еще остаются мирные жители, которых националисты порой используют как живой щит.

«В зоне находятся еще мирные жители. Конечно, я знаю, что вы это делаете, но прошу и дальше эту работу проводить — нужно сделать все для того, чтобы эвакуировать гражданское население из зоны боевых действий. Взятие Константиновки войсками „Южной“ группировки открывает прямую дорогу для дальнейшего продвижения к Краматорску и Славянску, другим укрепрайонам на Донбассе, является, безусловно, ключом к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики», — указал российский лидер.

Президент держит ситуацию в зоне специальной военной операции под личным контролем. Получает доклады непосредственно от боевых командиров. На столе — карта, блокнот, последние сводки.

«Продолжается уничтожение формирований ВСУ на территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Планово идет создание полосы безопасности в приграничных районах Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей Украины. Подразделения противника пытаются удержать свои позиции, но под натиском наших войск отступают с большими потерями», — обратил внимание Путин.

Группировка «Запад» наступает в Харьковской области, на купянском направлении и в ДНР, завершает освобождение Красного Лимана. «Восток» — в Днепропетровской и Запорожской областях. «Центр» продвигается в районе Красноармейска. А группировка войск «Днепр» — уже в девяти километрах от Запорожья. «Южная» вгрызается в славянско-краматорский укрепрайон. Продвижение — по всей линии фронта. И все, что остается киевскому режиму, — пытаться хотя бы через подконтрольные медиа превратить разгром в победу.

«В этих целях проводят информационную кампанию, а территорию, освобожденную российскими войсками, скрывают под нейтральной формулировкой «перешли в серую зону», — рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

В реальности только за июнь Украина потеряла более 600 квадратных километров.

«Бравурные заявления главарей киевского режима об успехах, которых на самом деле, мы знаем, нет, в принципе нам на руку. Поскольку эти лицедеи, а ничего другого они по-настоящему делать не умеют, их другому и не учили, но своими действиями и заявлениями они, безусловно, дезорганизуют и себя самих, и своих спонсоров», — заметил президент РФ.

Игра в слова — это единственное, что сейчас получается у киевского режима. И адресована она западной публике. Для них же — удары по мирным городам России. Для «картинки», чтоб выпросить побольше денег и оружия у спонсоров. Вот только в Киеве забыли, что эскалация всегда вела к ухудшению их переговорных позиций. Теперь Россия будет расширять зону безопасности, в рамках которой наши войска уже подошли к Сумам, продвигаются к Харькову, берут города и поселки в Днепропетровской области.

«Мы, конечно, сделать, прежде всего, должны все необходимое, чтобы защитить эти объекты и защитить мирных граждан. Тем большую зону безопасности нам придется создавать на сопредельной территории. Тем более что это, так же, как и другие территории, о которых мы говорим сегодня, тоже исторически русская, российская земля», — напомнил Путин.

А теперь и фактически — каждый день российская армия только ускоряется. В Константиновке взломали линию обороны, которую Киев строил с 2014 года, наполненную наиболее боеспособными подразделениями ВСУ. Следующие шаги Генштаба уже подготовлены, на очереди освобождение всех российских регионов.