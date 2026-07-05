Армия России оставила ВСУ без бензина

Противопоставить российской армии что-то на поле боя ВСУ не могут. Но в Киеве и европейских столицах созрел другой план — нарастить удары на дальние и средние дистанции вглубь, за линию фронта.

Для этого зимой и весной украинское руководство заключило десятки контрактов с Великобританией, Германией, Данией и другими странами о производстве средств поражения на их территории. Прежде всего дронов. Благодаря этим сделкам ВСУ сумели кратно нарастить применение ударных дронов, в статистике по месяцам это отчетливо видно. Было пять с половиной тысяч в месяц, стало под 18 тысяч в месяц.

В июне в среднем получается по 600 дронов в день сбивает наше ПВО. Но это в среднем. А так было по 1000 в сутки. Изготовленные по всему миру спонсорами БПЛА украинцам остается по сути только собрать, как конструктор, у себя, как можно ближе к фронту, и запустить.

Потому приоритетными целями становятся эти сборочные цеха, склады и маршруты доставки. И мы их находим. В ночь на второе июля российская армия нанесла самый масштабный удар по Киеву с начала СВО — так заявляют, собственно, киевские власти.

По адресам прилетов — прежде всего производственные помещения и места хранения дронов и ракет, заботливо оплаченных и, как правило, собранных европейцами для Украины. Располагаются они, в основном, на старых, еще советских промплощадках, где цеха раздербанили на более мелкие сборочные слесарни. Те же дроны могут собирать, где угодно и как угодно.

Даже в западной прессе вынуждены были признать, что этот удар был особенно чувствительным. Естественно, это сопровождалось завываниями, что российская армия использует инновации, чтобы увеличить ущерб гражданским.

Естественно, читателям сообщают, что доблестное киевское ПВО сбивает более 90% российской баллистики и дронов.

Хотя, как такое возможно, если другие эксперты прямо указывают, что у нашей армии становится все больше вооружений, против которых имеющиеся средства ПВО бессильны.

«Мы приступили к плановым, систематическим ударам, уничтожению инфраструктуры, которая обеспечивает боеготовность Вооруженных сил Украины. Второе, мы уничтожаем объекты энергетики. Третье, мы приступили к полномасштабной ликвидации транспортных возможностей Украины. Это железнодорожные составы, это порты, это узлы, возможные узлы перегрузки», — комментирует ситуацию военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Современные ударные средства совершенствуются по ходу СВО.

Действительно, дроны типа «Герань», изначально тихоходные, с мотором, который по звуку напоминает мопед, обзавелись реактивными двигателями. А у ракетчиков появились на вооружении «Цирконы» — гиперзвуковые системы, которые изначально создавались для морских баталий. Их вообще невозможно перехватить ПВО.

Идет многоплановая тяжелая работа, инициатива на фронте за нами. За минувшую неделю российские войска заняли помимо Константиновки 12 населенных пунктов. Репортаж с передовой — корреспондента «Известий» Александра Сафиулина.

В окоп противника летит дымовая граната. Трое всушников выбегают с другого конца блиндажа, со сбитым дыханием бросаются в следующее укрытие, за ними вслед уже летит наш FPV.

Такие быстрые и результативные штурмы сейчас проходят по всей линии боевого соприкосновения.

«Заходили двойками по лесополкам, маршрут был тщательно изучен, проложен, командирами нам доложено», — рассказал военнослужащий группировки войск «Центр» Рахим Хасанов.

Это кадры освобождения поселка Приют группировкой «Центр» на добропольском направлении.

«Первоначально была взята под контроль именно наблюдение было установлено, были изучены подходы противника, их маршруты ротаций, подвоза боеприпасов, продуктов питания», — доложил заместитель командира взвода Владимир Декалов.

После эти дороги были взяты под огневой контроль, так продолжалось несколько недель, и затем вперед пошли уже штурмовики.

По словам бойцов, сейчас самое сложное не сам штурм, а дорога до места, которое нужно «взять», некоторые открытые участки — поле, например — могут пересекать в течение нескольких дней в ожидании определенных погодных условий, если небо чистое, бойцы будут ждать момента, когда начнется дождь.

Дроны врага в этот период бессильны, а значит есть время пройти незамеченным. Впрочем, сейчас у всушных операторов БПЛА появились и другие проблемы.

Активность врага на передовых позициях падает. Все благодаря ударам наших войск по глубокому тылу.

На основной трассе от Запорожья до Харькова уничтожены все АЗС. Восточнее Днепра — осталась только половина заправок.

Теперь поездка в сторону фронта — это дорога в один конец — на обратный путь просто не хватит топлива. И новые удары случаются каждый день.

Всего на Украине больше шести тысяч АЗС разного формата. Учитывая, что каждые сутки до глубокого тыла долетают сотни беспилотников и десятки ракет — вопрос бензина может быть решен полностью за несколько недель.

Для фронта это имеет ключевое значение. Во-первых, дальние беспилотники, те же «Лютые» и «Хорнеты», запускали прямо из кузовов фур — и сами показывали это на видео. Грузовикам теперь не заправиться, они вынуждены готовить удары дальше от фронта — то есть, дают больше возможностей нашим ПВО. Во-вторых, подвоз боекомплекта и ротация солдат. Теперь это намного труднее.

«Мы просто выбиваем почву из-под ног войск украинских, которые надеются свой тыл построить на подвозе, на мелких, там, роботизированной техники, автомобилях. А мы им не даем заправляться, и они не смогут это осуществить», — прокомментировал полковник в отставке Андрей Демуренко.

Как побочный эффект — бензин уходит с фронта, причем за большие деньги.

В соцсетях появились группы, где можно купить талоны — выданные укровоякам или вот ведро бензина. Тоже, видимо, не доехало до передовой.

Тыловое обеспечение для ВСУ — наши войска атакуют еще на границе Украины и ЕС. Сначала по ним бьют в западной части — по складам. И уже в прифронтовой зоне работают FPV-беспилотники, танки и артиллерия. До окопов почти ничего не доходит.

В итоге им нечего есть, нечем заправлять не только машины подвоза, но и генераторы. Не могут заряжаться беспилотники. Да что там — просто нечем стрелять.

И пока это происходит, наши штурмовики занимают все новые позиции.