Путин: Киев бьет по гражданским объектам России из-за провалов на фронте

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 45 0

Украинская сторона теряет территории, а военные ВС РФ занимают один населенный пункт за другим.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Киевский режим по мере ухудшения ситуации на фронте стал активнее использовать тактику ударов по гражданским объектам и инфраструктуре России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.

По словам главы государства, украинская сторона теряет территории, а российские военные занимают один населенный пункт за другим. Из-за этого Киев пытается создавать проблемы внутри России за счет атак на гражданскую инфраструктуру.

«Киевский режим <…> взял на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре», — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что вражеские удары направлены в том числе на объекты, связанные с обеспечением энергоресурсами страны. Кроме того, Киев стремится повлиять на туристический сезон в России.

Также Путин добавил, что российская сторона получает по разным каналам прямые сигналы о таких целях Киева. Он отметил, что об этом говорят достаточно открыто.

Глава государства поручил правительству России принять дополнительные меры, чтобы свести к нулю последствия ударов ВСУ по российской инфраструктуре.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин отметил, что Россия встала на защиту Донбасса после восьми лет отказов Украины от мира.

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