Трамп в телефонном разговоре с Путиным восхитился Эрмитажем

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Мурад Устаров
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Москва и Вашингтон заинтересованы в совместной работе в области культуры.

Телефонный разговор Путина и Трампа 4 июля — о чем говорили

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»

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Американский лидер Дональд Трамп во время телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным выразил восхищение музеем Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Дональд Трамп, кстати, упомянул, что он лично восхищен петербургским Эрмитажем», — заявил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что Москва и Вашингтон готовы вести совместную работу в различных областях, в том числе в культуре. По его словам, она объединяет «наши симпатизирующие друг другу народы».

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся по инициативе американской стороны. Руководители двух стран обсудили двусторонние отношения и конфликт на Украине. Путин подробно рассказал о продвижении российских войск в зоне специальной военной операции.

Во время беседы лидеры также затронули ситуацию на Ближнем Востоке. Российский лидер заявил о готовности России оказать содействие усилиям по стабилизации обстановки в регионе и выразил надежду, что Вашингтон и Тегеран примут долгосрочные решение путем переговорного процесса. Трамп поблагодарил коллегу за позицию по этому вопросу.

Кроме того, Путин напомнил главе Белого дома о приглашении приехать в Россию. В завершение разговора руководители двух государств договорились о продолжении контактов.

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