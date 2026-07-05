Сам ускорил свою гибель: всплыли новые подробности смерти Майкла Джексона

RO: Майкл Джексон мог сам увеличить себе дозу лекарства перед смертью

Появилась новая версия обстоятельств смерти американского певца Майкла Джексона. Исполнитель, за которым закрепился титул «король поп-музыки», мог совершить роковую ошибку, самостоятельно увеличив дозу лекарства. К такому выводу пришло американское издание Radar Online после проведенного расследования.

Авторы материала утверждают, что певец испытывал тревогу и стресс из-за готовящихся концертов и многомиллионных долгов. Это, по словам журналистов, подтолкнуло Джексона пойти на опрометчивый шаг, который привел к трагедии.

Газета пишет, что Майкл мог ввести препарат с помощью капельницы, либо сделав инъекцию. Это произошло в тот момент, когда его врач Конрад Мюррей отлучился. При этом авторы предполагают, что Джексон осознавал, насколько опасны его действия.

Самого Мюррея в 2011 году обвинили в непредумышленном убийстве и приговорили к четырем годам тюремного заключения. Однако источники газеты считают, что в этой истории он стал «козлом отпущения», поскольку Майкл не только без разрешения принимал лекарства, но и смешивал их. В качестве доказательств они привели соответствующие показания кардиолога Алона Стейнберга.

Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года. Его похоронили на мемориальном кладбище Форест-Лаун в северном пригороде Лос-Анджелеса — Глендейле.

Ранее заслуженный артист России Дима Билан рассказал о своем знакомстве с Джексоном. Он назвал встречу с певцом своим благословением.

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