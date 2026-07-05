Один человек погиб и двое пострадали при атаке ВСУ на Крым

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 39 0

Под удар попал север полуострова.

ВСУ атаковали Крым сегодня ночью

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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В результате атаки Вооруженных сил Украины на север Крыма погиб один человек, еще двое получили ранения. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в мессенджере МАКС.

По словам руководителя региона, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь, а власти региона готовы предоставить дополнительную поддержку семьям пострадавших и погибшего.

«На севере Крыма в результате очередной атаки врага погиб один человек. Еще два человека получили ранения», — написал Аксенов.

Обстоятельства произошедшего и масштабы возможных разрушений уточняются. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее Пятый канал сообщал, что российские системы противовоздушной обороны продолжают отражать атаки беспилотников и ракет на территории Крыма и других регионов страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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