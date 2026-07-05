«Упаси Господи»: Шура подтвердил свою неприязнь к спорту

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Мурад Устаров
Мурад Устаров Эксклюзив 28 0

При этом исполнитель является мастером спорта по беговым лыжам.

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Шура: спорт в моей жизни закончился после сдачи ГТО в Новосибирске

Певец Шура (Александр Медведев — настоящее имя) заявил, что по-прежнему далек от спорта. Свое отношение к физическим активностям исполнитель раскрыл в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на концерте «Новое радио Open-Air» в Лужниках.

«Упаси Господи!» — эмоционально воскликнул артист, когда речь зашла о наличии спорта в жизни Александра.

Исполнитель также отметил, что его «роман» со спортом закончился еще в Новосибирске — на сдаче нормативов ГТО в школе. При этом нелюбовь к нему не мешает Шуре хвастаться званием мастера спорта по беговым лыжам.

«Я — мастер спорта по беговым лыжам. В Новосибирске у нас это было по определению. Должны были каждый урок физкультуры сдавать ГТО. На этом спорт закончился. Кому он нужен? Вообще не мое», — пояснил певец.

Медведеву также напомнили про его «ходьбу до холодильника». На это он ответил, что сейчас его холодильник под замком, а внутри него хранятся не продукты, а уколы, в том числе «Оземпик» — средство от диабета, используемое для похудения, но вызывающее страшные осложнения.

Шура уже высказывался по поводу своего отношения к активностям и здоровому образу жизни. По его словам, именно «забеги к холодильнику» являются его любимым видом спорта.

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