Названы пять самых длинных слов в русском языке

Самое длинное слово в русском языке состоит из 55 букв

На сегодняшний день в русском языке существует пять самых длинных слов. В них насчитывается от 29 до 55 символов. Об этом написало РИА Новости со ссылкой на Институт Русистики.

Лидирующую позицию — первое место — занимает слово «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые». В нем 55 букв. Это название патента на химическое соединение.

На втором месте в рейтинге слов-рекордсменов расположилось «гидразинокарбонилметилбромфенилдигидробенздиазепин» — название химического соединения, которое чаще всего используется в медицине. В нем чуть меньше символов — 50.

Третью строчку занимает слово «превысокомногорассмотрительствующий» (архаизм XVIII–XIX веков), четвертую — «тифлосурдоолигофренопедагогика» (одно из направлений педагогики), а пятую — «водогрязеторфопарафинолечение» (комплекс лечебных процедур). Они состоят из 35, 30 и 29 символов соответственно.

Сотрудники Института Русистики добавили, что длина слова в русском языке может быть фактически неограниченной. Например, некоторые технические термины могут состоять из сотен букв.

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