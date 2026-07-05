Названы пять самых длинных слов в русском языке

Это не только химические термины.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова
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Самое длинное слово в русском языке состоит из 55 букв
На сегодняшний день в русском языке существует пять самых длинных слов. В них насчитывается от 29 до 55 символов. Об этом написало РИА Новости со ссылкой на Институт Русистики.
Лидирующую позицию — первое место — занимает слово «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые». В нем 55 букв. Это название патента на химическое соединение.
На втором месте в рейтинге слов-рекордсменов расположилось «гидразинокарбонилметилбромфенилдигидробенздиазепин» — название химического соединения, которое чаще всего используется в медицине. В нем чуть меньше символов — 50.
Третью строчку занимает слово «превысокомногорассмотрительствующий» (архаизм XVIII–XIX веков), четвертую — «тифлосурдоолигофренопедагогика» (одно из направлений педагогики), а пятую — «водогрязеторфопарафинолечение» (комплекс лечебных процедур). Они состоят из 35, 30 и 29 символов соответственно.
Сотрудники Института Русистики добавили, что длина слова в русском языке может быть фактически неограниченной. Например, некоторые технические термины могут состоять из сотен букв.
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