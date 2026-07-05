«Либо умрешь, либо будешь платить всю жизнь»: как Европа пытается пережить жару

Илон Маск наделал шума в Европе, разместив у себя в социальной сети новый фильм немецкого режиссера Уве Болла «Гражданин-мститель» — о том, как богатый белый европеец, насмотревшись на волну насилия от приезжих, начинает вершить справедливость по-своему. Убивать. Фильму не дали возрастной рейтинг, а значит, фактически запретили к показу.

Кино, скажу так, не шедевр. Но темы поднимает самые что ни на есть серьезные.

«Известия» первыми из российских СМИ взяли интервью у режиссера Болла. Оказывается, он не первый год снимает на антимигрантскую тему, просто раньше это никто не замечал. Теперь заметили. Задумаются ли?

Поводов для переживания и бессонницы в Европе, честно говоря, хватает. Взять, например, кондиционеры. Казалось бы… Но это как посмотреть: в Европе сейчас рекордная жара, спастись от которой может далеко не каждый.

Он превратился в элемент роскоши и социального расслоения. Прохлада для белой элиты. Не провоцирует ли это появление новых «граждан-мстителей»? Задумался корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Западная Европа горит, плавится и считает умерших. Перегретая не только солнцем, но и собственной климатической идеологией. Для начала охлаждающую систему нужно еще умудриться раздобыть. А там, где еще остался штучный товар, — драки и сражения за право забрать его первым.

Людей находят без сознания. Из перегретых парижских больниц тут же раздался крик отчаяния — французское телевидение вывело в эфир разъяренную уже не только от жары медсестру.

Метеослужбы вводят максимальный уровень опасности сразу в 72 из 96 департаментов. Температура вплотную подошла к 40 градусам, а местами перевалила и за эту отметку. Исторический рекорд в Германии — +41,8, тяжелейшая ситуация в Испании, Португалии, Италии и Греции.

Во французской коммуне Паллю самый раскаленный день за всю историю наблюдений — +44,8 градусов. Прогноз погоды, который, конечно, звучит как приговор, но где спасаться от палящего солнца? Знаменитые открыточные виды возле нее стали картиной европейского абсурда.

Возле Бранденбургских ворот в Берлине полицейские водометы впервые используют не против толпы, а наоборот, поливают во спасение. И это все, на что оказались способны власти.

Особенно под стеклянным куполом Бундестага, когда-то являвшим собой экологическое ноу-хау, а теперь превратившим немецкий парламент в раскаленную теплицу.

Установка кондиционера — если только втихаря от всех. Для соседей шумно, для города не экологично и портит фасады. И да — очень дорого.

«Я уже боюсь представить, сколько времени займет выплатить этот платеж. Ты либо умрешь от жары, либо будешь до конца жизни работать, оплачивая эти счета», — поделился житель Парижа Улисса Захари.

Не пройденный стресс-тест для всего европейского устройства.

Штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе — самый точный антинародный символ недели. Из-за жары и в целях экономии здесь принудительно отключили охлаждение с первого по седьмой этаж. А всего их 13, и на самых верхних сидят еврокомиссары и — ее европейское величество Урсула фон дер Ляйен. Что и говорить, если даже в этой их брюссельской иерархии верхушка прохлаждалась, низы потели.

Но тут Европа попадает в еще одну ловушку — энергетическую. Тепловой удар по бизнесу: под Малагой ресторан прямо у пляжа. Казалось бы, жара тут наоборот должна кормить: море, сезон, туристы, а на кухне-то все работает от электричества. Чем выше температура, тем дороже вести дела, проще закрыться.

«Нам нужно, чтобы работали вентиляторы, кондиционеры, все оборудование на кухне. Это невозможно, мы уже не можем, просто не можем», — прокомментировал шеф-повар испанского ресторана в Бенальмадене, провинция Малага, Кристиан Морено.

И атомные станции из-за перегрева рек хуже охлаждаются. И запасов газа в хранилищах опять рекордно мало. От российского отказались. Американский закупают в два с половиной раза дороже.

«Вместо того чтобы гарантировать надежное, достаточное и дешевое энергоснабжение. Я считаю, что политика в отношении России была верхом глупости. Нет никаких причин отказываться от российских нефти и газа», — выступила советник президента Франции Жака Ширака с 1996 по 2005 годы Элена Перру.

А между тем Всемирная организация здравоохранения предупреждает: обрушившаяся на Европу жара — лишь «генеральная репетиция». И с каждой новой такой напастью рядовым гражданам в полной мере, видимо, удастся ощутить только прохладу тех, кто там наверху, по отношению к себе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.