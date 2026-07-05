Политолог Маркс: урегулировать конфликт на Украине — приоритетная задача Трампа

Президент США Дональд Трамп в отличие от своего предшественника Джо Байдена готов способствовать урегулированию конфликта на Украине, для него это приоритетная задача. Об этом 5-tv.ru заявил американский политолог и юрист Брюс Маркс, комментируя состоявшийся разговор Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

«Президент Трамп готов это делать. Для него это приоритет», — сказал он.

Маркс подчеркнул, что без прямого диалога достичь мира не получится. При Байдене это было невозможно. Если Москва и Вашингтон вместе положат конец конфликту на Украине, для обеих стран откроются колоссальные экономические возможности, отметил Маркс. Возможно, Россия и США смогут сотрудничать еще продуктивнее, чем в прошлом.

Что до позиции главы киевского режима Владимира Зеленского — политолог намекнул, что тот лжет о положении на фронте и отрицает взятие Константиновки в ДНР российской армией, однако его ложь не имеет веса.

«Послушайте, я не думаю, что кто-то должен верить или не верить президенту Зеленскому», — сказал он.

Маркс подчеркнул, что у США есть методы ведения разведки, линия боевого соприкосновения между армией России и Вооруженными силами Украины (ВСУ) отслеживается со спутников. Трамп хорошо представляет себе, кто именно контролирует те или иные районы.

Также политолог отметил, что на Украине чествуют нацистских преступников.

«Мы знаем, что была резня польских солдат в Катыни, верно? <…> Мы знаем, что на Украине была резня польских солдат или, точнее, поляков, мирных жителей, организацией, которая была связана со Степаном Бандерой», — сказал Маркс.

Теперь на Украине оказывают почести людям, ответственным за жестокие убийства поляков и евреев.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поговорил по телефону с Трампом. Беседа состоялась по инициативе американской стороны и длилась почти полтора часа.

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