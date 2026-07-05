Пропавшую вместе с матерью пятилетнюю девочку нашли мертвой

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 1 399 0

Поиски женщины продолжаются.

В Красноярском крае нашли мать и дочь

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Красноярском крае обнаружили тело пятилетней девочки, которая 27 июня пропала вместе с матерью. Об этом сообщили ТАСС в Следственном комитете по региону.

В ведомстве отметили, что в ходе поисковых мероприятий в городе Ачинск на одной из улиц был обнаружен ребенок без признаков жизни. Причина смерти девочки пока неизвестна. Назначена судебно-медицинская экспертиза. На месте происшествия работают сотрудники полиции и криминалисты. Они выясняют обстоятельства трагедии.

В СК по региону также добавили, что о матери девочки ничего неизвестно. Поисковые мероприятия продолжаются.

Ранее, 30 июня, стало известно о том, что в Ачинске несколько дней ищут мать и дочь. В дежурную часть обратился муж пропавшей женщины. Он заявил, что его 32-летняя супруга вместе с малолетним ребенком ушла из дома, а назад так и не вернулась.

В МВД уточнили приметы пропавшей женщины. На вид она соответствует своему возрасту, ее рост составляет около 170 сантиметров. Женщина среднего телосложения, с длинными темными волосами и лицом европейского типа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+17° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
77.23
-0.70 88.03
-0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:41
«Дал жесткого папу»: Валерий Сюткин рассказал, о чем он жалеет
10:30
Квадрогруппы «БАРС-13» прорываются под дронами ВСУ к бойцам в Константиновке
10:30
Развивается быстро: признаки теплового удара, о которых следует знать
10:16
«Либо умрешь, либо будешь платить всю жизнь»: как Европа пытается пережить жару
10:00
Хитрый способ: как добавлять в рацион больше овощей без особых усилий
9:41
Пропавшую вместе с матерью пятилетнюю девочку нашли мертвой

Сейчас читают

Россию атакуют апокалипсисы: что такое Эль-Ниньо и грозит ли стране его суперверсия
Доходило до драк: к чему принуждали Буланову бывшие мужья
«Раз в неделю»: Валерий Сюткин раскрыл свой секрет молодости
В кредитной истории больше не получится ничего скрыть: что изменится с 1 июля

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео