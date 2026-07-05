Путин поздравил работников морского и речного флота с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников морского и речного флота России с профессиональным праздником. Поздравление опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем работников морского и речного флота. Водный транспорт по праву считается важной, неотъемлемой составляющей транспортной системы России», — написано в поздравительной телеграмме.

Российский лидер отметил, что речное и морское судоходство служит социально-экономическому развитию государства, помогает выстраивать межрегиональные и международные связи, перевозить людей и грузы.

Перед отраслью стоят непростые задачи — обновлять флот, модернизировать портовую инфраструктуру, выстраивать надежные логистические маршруты и международные торговые пути. В сфере судоходства активно внедряются современные технологии.

Также Путин выразил уверенность в том, что компетентность, трудовая дисциплина и уважение к традициям моряцкого дела будут и дальше помогать работникам флота выполнять задачи на благо страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что Министерство обороны РФ проведет модернизацию и наращивание стратегических ядерных сил военно-морского флота России.

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