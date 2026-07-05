Митя Фомин проверил здоровье и шокировал врачей

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 1 918 0

Певец рассказал, как он провел отпуск в Сочи.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Митя Фомин заявил, что удивил врачей своими анализами

Во время отдыха в Сочи певец Митя Фомин прошел комплексное медицинское обследование. Его анализы шокировали врачей. Об этом исполнитель хита «Все будет хорошо» рассказал корреспонденту 5-tv.ru на музыкальном фестивале «Большая Дискотека Авторадио».

«Прекрасно. Совершенно замечательно», — сказал 52-летний музыкант, отвечая на вопрос, как он провел отпуск в Сочи.

Отель, где поселился Митя Фомин, располагался рядом с пляжем. Однако летние дни артист провел вовсе не на пляже, а в медицинских кабинетах, сдавая анализы.

«Я не выходил из медицинских кабинетов, сдавал анализы, лежал в барокамере, был на капельницах, на массажах», — поделился музыкант.

Митя Фомин добавил, что результаты его анализов удивили всех врачей.

«Мне сказали, что у меня для моего возраста просто небывалые результаты. Практически все в норме», — подытожил артист.

Ранее Митя Фомин признался, что боится идти на прием к психологу, так как не доверяет незнакомым людям.

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Митя Фомин проверил здоровье и шокировал врачей

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