«Будьте осторожны»: жених блогера Лерчек заявил о мошенниках

Жених блогера Лерчек заявил, что они не открывали никаких сборов на лечение

Жених блогера Лерчек (Валерия Чекалина — настоящее имя) Луис Сквиччиарини обратился к поклонникам интернет-звезды и призвал их ни в коем случае не переводить деньги якобы на ее лечение. Соответствующий пост мужчина разместил у себя на странице в социальной сети.

«Очень важно! Я не могу зайти на страницу Леры. Я не знаю, что такое. Возможно, ее взломали. Если вы увидите любое объявление, где мы просим деньги, пожалуйста, не скидывайте их», — написал Луис Сквиччиарини, добавив, что они не открывали никаких сборов.

Фото: Instagram*/im__lu_

Спустя некоторое время мужчина сделал новый пост. В нем он рассказал, что доступ к странице Лерчек был восстановлен. Тем не менее он предупредил, что они никогда не попросят отправлять куда-либо деньги.

«Будьте осторожны и остерегайтесь мошенников», — также написал Луис Сквиччиарини.

В настоящее время Валерия Чекалина борется с раком желудка. О диагнозе блогер узнала сразу после рождения четвертого ребенка. Отец мальчика Луис Сквиччиарини поддерживает знаменитость на каждом этапе лечения. Кроме того, обо всем, через что приходится проходить 33-летней женщине мужчина рассказывает в соцсетях.

Ранее Лерчек пригрозила судом телеведущему Отару Кушанашвили, который обвинил ее во лжи. По мнению журналиста, болезнь Чекалиной не так серьезна, как она демонстрирует.

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