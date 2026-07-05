«Дублера возьмем»: Денис Клявер отказался целоваться на камеру

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 1 258 0

Бывший участник группы «Чай вдвоем» готов сыграть героя-любовника, но с важным условием.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Денис Клявер заявил, что не хотел бы целоваться в кино

Певец, музыкант и актер Денис Клявер признался, что в будущем, если ему выпадет шанс, то он хотел бы сыграть в романтической комедии, но есть важное условие — на камеру он целоваться не будет. Об этом знаменитость рассказал корреспонденту 5-tv.ru на музыкальном фестивале «Большая Дискотека Авторадио».

Отвечая на вопрос, мог бы он сыграть героя-любовника, Клявер уверенно сказал: «Да». Однако поспешил добавить, что в этом случае режиссеру придется обойтись без поцелуев в кадре, так как его жена будет ревновать.

«Дублера возьмем. Супруга мне как-то сказала: «Я выходила замуж за музыканта, а не за артиста <…>», — сказал Денис Клявер.

Знаменитость пояснил, что в то время он снимался в фильме, где не было поцелуев, однако по сценарию все равно кое-что пришлось убрать.

Ранее Денис Клявер рассказал, что воссоединение группы «Чай вдвоем» неминуемо. Когда это точно может произойти, певец умолчал.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
77.23
-0.70 88.03
-0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:35
Мишустин проведет переговоры с Пашиняном в Екатеринбурге
13:10
Армия России продолжает разминирование территории в Красном Лимане
13:08
ВС РФ нанесли удары по военным аэродромам и логистическим центрам Украины
12:56
Песков: буферную зону создают из-за агрессивной сущности Киева
12:53
«Я знаю все его пароли»: Буланова откровенно высказалась о ревности
12:48
Мошенники больше не могут устанавливать считыватели на банкоматы

Сейчас читают

Россию атакуют апокалипсисы: что такое Эль-Ниньо и грозит ли стране его суперверсия
Митя Фомин проверил здоровье и шокировал врачей
«Дал жесткого папу»: Валерий Сюткин рассказал, о чем он жалеет
В кредитной истории больше не получится ничего скрыть: что изменится с 1 июля

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео