Доходило до драк: к чему принуждали Буланову бывшие мужья
Принимать артистку «такой какая она есть» экс-супруги явно отказывались.
Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru
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Мужья Татьяны Булановой заставляли ее заниматься спортом
Заслуженная артистка России Татьяна Буланова никогда не любила активный отдых и спорт, хотя бывшие мужья заставляли ее заниматься этим. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на музыкальном фестивале «Большая Дискотека Авторадио».
«У меня первый муж пытался приобщить к бегу, второй тоже пытался к чему-то приобщить. А третий реально, когда мы с ним начали встречаться, а потом жить вместе, стал меня мучить какими-то упражнениями. Какие-то дорожки или что-то еще», - отметила исполнительница.
Певица пояснила, что у нее сильный характер и заставить ее делать то, чего она не хочет, не получится. При этом Татьяна подчеркнула, что сейчас ее супруг ведет активный образ жизни, занимается теннисом и посещает тренажерные залы.
Несмотря на гармонию в отношениях с мужем сегодня и отсутствие ссор, Буланова призналась в одном из случаев в своей жизни – когда дело дошло до драки.
«С драками были. Я защищалась, ставила блоки», - добавила артистка.
Татьяна также заявила, что не понимает, как может мужчина ревновать свою женщину к успеху. Она назвала такой феномен «нонсенсом», после которого паре нужно расходиться.
Ранее певец Шура рассказал, что не дружит со спортом со школьных времен.
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