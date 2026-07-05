Неизвестный взобрался на Эйфелеву башню и водрузил на нее флаг США

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 47 0

Мотивы дерзкого восхождения остались невыясненными.

Мужчина с флагом США залез на Эйфелеву башню

Фото: www.globallookpress.com/Stefan Klein

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В Париже мужчина совершил опасный трюк, забравшись на Эйфелеву башню и вывесив американский флаг в день 250-летия подписания Декларации независимости. Об этом сообщило издание Le Parisien.

Все произошло около 15:45 по местному времени. Как рассказали в полиции, скалолаз-одиночка двигался между вторым и третьим этажами знаменитого сооружения, после чего закрепил на нем звездно-полосатое знамя.

Стражи порядка задержали нарушителя прямо на верхотуре, как только он добрался до третьего яруса. Допрашивать его оказалось практически бесполезно — мужчина наотрез отказался объяснять свой поступок, но известно, что Соединенные Штаты в этот день отмечали праздник — день 250-летия подписания Декларации независимости.

«Поставил под угрозу жизнь окружающих», — так квалифицировали действия верхолаза в полиции.

На время задержания пришлось полностью очистить от людей эспланаду перед башней, а также второй и третий этажи. Самодельный флаг позже демонтировали.

Ранее 5-tv.ru писал о том, россиянам, забравшимся на небоскреб в Нью-Йорке, предъявлены обвинения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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