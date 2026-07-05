Роскошь в прошлом: Муцениеце пришлось вручную стирать носки

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 39 0

Отказаться от благ цивилизации актрису вынудил отпуск в родной Латвии.

Как живет Агата Муцениеце

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Агату Муцениеце заставили вручную стирать грязные носки

Актриса Агата Муцениеце отказалась от благ цивилизации на отдыхе в латвийской деревне и начала стирать носки вручную в пластиковом тазу прямо на улице. Этим артистка поделилась на своей странице в социальных сетях, опубликовав фотографию.

«Сижу, носки стираю», — подписала снимок Агата.

Звезда сериала «Закрытая школа» прилетела на свою родину вместе с детьми: десятилетней Мией и 13-летним сыном Тимофеем. При этом ручной труд артистка успешно совмещает с интенсивным спортом — она ежедневно бегает по лесным дорогам, говоря, что на природе тренироваться гораздо приятнее, чем в душном мегаполисе.

Агата сейчас активно худеет и занимается спортом, чтобы вернуть себе привычную форму, которая была у нее до родов. Ведь в конце августа 2025 года Муцениеце вышла замуж за аккордеониста Петра Дрангу, а уже 1 декабря родила ему дочь, став многодетной мамой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Муцениеце пока не может добиться желаемой формы из-за сложностей с питанием. По ее словам, отказаться от шоколада и капучино оказалось труднее, чем заниматься спортом.

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