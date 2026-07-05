В московском метро африканец толкнул пассажира и сломал ему руку

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 63 0

Полиция задержала иностранца. Ему предъявлено обвинение по статье «Хулиганство».

Фото, видео: www.globallookpress.com/Belkin Alexey; 5-tv.ru

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Сотрудники полиции задержали иностранца, который нанес телесные повреждения пассажиру московского метрополитена. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в мессенджере МАКС.

О случившемся инциденте правоохранители узнали в ходе мониторинга социальных сетей. На видеозаписи, которая завирусилась в Интернете, было запечатлено, как в переходе между станциями «Тургеневская» и «Чистые пруды» двое пассажиров вступили в словесную перепалку. Началось все с того, что мужчина 62 лет сделал замечание африканцу. Спор быстро перерос в потасовку, в ходе которой иностранец толкнул своего оппонента и тот сломал руку.

Когда сотрудники полиции выявили этот инцидент, они установили личность африканца. Им оказался 30-летний мужчина. Он гражданин одного из африканских государств. Ему предъявлено обвинение по статье «Хулиганство». Он признался в содеянном. Расследование продолжается.

Ранее в Красноярском крае обнаружили тело пятилетней девочки, которая 27 июня пропала вместе с матерью. Женщину ищут.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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