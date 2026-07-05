Регата из Петербурга в Калининград прошла под пристальным вниманием судов НАТО

Под пристальным вниманием натовских кораблей на Балтике прошла экстремальная регата. Участники на яхтах преодолели более тысячи километров из Петербурга в Калининград, выдержав немало трудностей — пришлось противостоять шторму, чинить порванный парус и даже вспомнить, как ходили по морю в старину — навигационное оборудование периодически отключалось. Подробнее рассказал корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Юбилейная регата, посвященная 80-летию Калининградской области, в самом разгаре.

«Участники гонки — восемь экипажей яхт из Санкт-Петербурга, которые прибыли сюда в рамках проекта «Россия на Балтике», — отметил журналист.

Журналисты побывали на «Заре», яхта уже третий год подряд приходит в гости в янтарный край. Ее экипаж — один из фаворитов этой регаты.

В этой гонке было все: и крен судна на грани, и порывистый ветер с разных сторон, и даже порванный парус, который пришлось быстро менять. Команда работала как один живой организм.

Парусные яхты — символические послы города на Неве к юбилею области. К этой миссии они готовились почти полгода, к переходу Санкт-Петербург — Калининград и обратно. Он уже стал традиционным, но в 2026 году дался непросто, мешал штормовой западный ветер.

«Был сильный достаточно встречный ветер, нам пришлось 200 миль лавировать против ветра», — рассказал капитан яхты «Заря» Тимур Абдулин.

Сам поход до Калининграда занял у кого четыре, у кого шесть дней. Экипажи преодолели 530 морских миль, больше тысячи километров. Рассчитывали только на себя, поход полностью автономный, без возможности зайти в другие порты.

«Сейчас сложность заключается в том, что если что-то случится, кто-то заболеет, какая-то будет поломка или другая неприятность, заходить нельзя, потому что это считается заход недружественного государства и соответствующие меры ограничения будут применены к нашим яхтсменам», — сообщил руководитель штаба морского похода проекта «Россия на Балтике» Владимир Кучинский.

И все равно, говорят, даже следуя запланированному маршруту, наши яхтсмены как-то умудрились привлечь внимание стран НАТО, навели шороху.

«Подходили корабли, не то что близко, но на расстоянии. В мое дежурство это было. Два корабля, один со стороны Финляндии сначала подошла, потом со стороны Эстонии, сделали такой маневр вокруг нас, посмотрели на нас, потом прилетел вертолет, облетел достаточно далеко», — объяснил помощник капитана Сергей Мухин.

Такой маршрут требует серьезной подготовки, смелости и опыта. Даже навигация, говорят, работала не всегда. Шли по старинке, в составе почти каждой команды — выпускники мореходных классов, тут они по-настоящему проверили себя. Для Анатолия Кисмерешкина — это первый такой серьезный поход. Яхту «Сатка» он строил лично, на реализацию детской мечты у него ушло больше десяти лет.

— Уехал из города, всем отзвонился, сказал, что все, ребят, я уехал строить корабль.

— На 13 лет?

— Ну, я думал, что лет за пять уложусь. Отвлекался, конечно, но в целом каждый день я что-то делал.

В 2025 году во время проекта «Россия на Балтике» яхтсмены из Петербурга передали в калининградский Музей Мирового океана фрагмент алого паруса с брига «Россия», в этот раз традиция продолжилась, вручили флаг с катеров обеспечения брига в период праздника.

«Все в том году было не зря. В этом году состоялись „Янтарные паруса“, как раз вот этот подарок ускорил этот процесс, и праздник получил свое начало и развитие для выпускников Калининградской области», — добавила представитель оргкомитета проекта «России на Балтике», исполнительный директор Санкт-Петербургских мореходных классов Светлана Косарева.

5 июля парусная флотилия отправляется обратно в Петербург, всем пожелали семь футов под килем. Кульминацией «России на Балтике» станет еще одна зрелищная регата на Финском заливе с парадом парусов и фестивальная программа в Петергофе.

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