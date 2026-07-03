Гаубица Д-30 уничтожила пункт управления дронами ВСУ в Харьковской области

Расчет 122-мм гаубицы Д-30 79-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки «Север» уничтожил пункт управления и точку запуска беспилотников Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Операторы разведывательных БпЛА вычислили расположение дроноводов по антеннам связи и усиления сигнала. Координаты передали командованию, после чего расчет получил команду и нанес удар. Вместе с позицией уничтожен личный состав противника. Объективный контроль выполнило подразделение воздушной разведки.

Уничтожение пунктов управления и точек запуска БПЛА — приоритетная задача артиллеристов. Это сокращает количество ударных дронов на участке и снижает угрозу для наших подразделений.

Связь между расчетами и командным пунктом обеспечена штатными средствами круглосуточно. Развернуты оптоволоконные соединения и спутниковые антенны. Контроль огня транслируется в прямом эфире через внутренние военные мессенджеры и платформы Минобороны.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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