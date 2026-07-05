Жители освобожденной Константиновки стали гражданами России

Киев и сейчас продолжает создавать иллюзию успеха для западных спонсоров: мол, еще вот-вот — не сейчас, так, может, завтра. Только денег дайте.

Символично, что «русская весна» на Донбассе в 2014 году начиналась именно отсюда. Первый отряд ополченцев устроил штаб в Славянске, пользуясь безоговорочной поддержкой местных жителей — в подавляющем большинстве русских, так они обозначали себя на переписи, когда жили в составе Украины. Славянск, Краматорск, Константиновка — их жители первыми объявили, что не согласны с переворотом в Киеве.

После начала печально известной АТО на Донбассе ополченцы были вынуждены оставить эти города под давлением регулярной украинской армии. За 12 лет эти дома, поля, заводы были превращены в один сплошной укрепрайон.

Как рассказали сегодня в Министерстве обороны, вокруг города и в самом городе было выкопано более 150 километров траншей и противотанковых рвов с тремя рядами инженерных заграждений. И все же проломили.

«Я прошу передать слова моей искренней благодарности всему личному составу за мужество и героизм, проявляемые ими ежедневно, и, разумеется, как я уже говорил, всех наиболее отличившихся необходимо представить к государственным наградам», — сказал Владимир Путин на совещании с руководством Генерального штаба и командующими группировками войск.

Основная тяжесть боев за город легла на плечи военнослужащих 4-й отдельной мотострелковой бригады, костяк которой был сформирован еще в том же 2014 году из первых ополченцев Донбасса. И сейчас они буквально освобождают родную землю.

Репортаж с передовой — корреспондента «Известий» Дениса Кулаги.

Российские флаги — в разных частях Константиновки. Именно эти кадры с дрона демонстрировали президенту. В частном секторе на юго-западе, где ВСУ использовали для обороны сеть бомбоубежищ. Центральный район с комплексом административных зданий — тут закончили зачистку в конце мая.

Красный городок, частный сектор, приходилось брать каждый дом, заводы — «Автостекло» и «Стройстекло» — огромная промзона. Исторический центр освободили только в середине июня, выковыривали всушников из подвалов и бомбоубежищ. Храм, где националисты устроили опорный пункт, и наконец самая северо-восточная точка города: животноводческий комплекс.

«Группировка противника была рассечена на отдельные очаги, которые уничтожались последовательно. Часть противника была взята в окружение. В настоящее время город находится под нашим контролем», — доложил командир 4-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск Антон Грунис.

Константиновка была одним из самых мощных укрепрайонов ВСУ, 12 лет здесь рыли окопы, готовили бомбоубежища и превращали город в очередную фортецу. Линии обороны — длиной в десятки километров.

«Рубежами Константиновки и ее окрестностей противник сформировал внушительную группировку численностью до 15 с половиной тысяч военнослужащих. Она являлась одним из четырех „городов-крепостей“, наряду со Славянском, Краматорском и Дружковкой, составляющих главную линию обороны ВСУ на Донбассе», — рассказал начальник главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ — первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ Сергей Рудской.

Из них 13,5 тысячи были уничтожены или ранены, оставшиеся сдались в плен.

Константиновку охватывали по флангам. Сначала взяли Предтечино и Ступочки, затем штурмовики начали просачиваться в город, постепенно занимая здание за зданием. Расширяя зону безопасности на юге — вдоль водохранилища и на северо-западе — в деревнях Молочарка и Новодмитровка, — зачистили северные и южные дачные поселки, затем центральные микрорайоны и заводы. Сейчас передовые отряды уже ведут бои в районе соседней Алексеево-Дружковки.

«Противник минировал очень сильно подступы к Константиновке. Соответственно БПЛА противника очень мешали. Но все это преодолели. Было тяжело, группы подготавливались, заранее строили маршруты и потом в бой», — рассказал военнослужащий ВС России с позывным «Белый».

Константиновка стала самым масштабным примером применения боевых дронов — в небе в последние месяцы шла полноценная война роботов, где люди были скорее поддержкой, а любая вылазка становилась невероятным риском. Вот драма, которая развернулась на наших глазах: российские операторы заметили группу противника, скрывшуюся в частном доме. Здание начинают «разбирать».

«ПВД, накопители противника, это все выявляется дальней разведкой, ребятами, которые просачивались. Летные точки, работа ФАБ тоже работалась», — рассказал командир роты с позывным «Горец».

А вот как спасали гражданских — это видео снято всего несколько дней назад. Группу местных жителей, зажатых в серой зоне между позициями, заметил разведчик с неба. На веревке к ним спустили рацию. И таким образом корректировали каждый шаг. Враг бросил все силы на то, чтобы заблокировать любые спасательные работы и атаковал мирных. Это уже не война — это карательный расстрел.

Такие эвакуации до сих пор проходят регулярно. В этой группе — сразу пять человек. При таком скоплении людей риск привлечь внимание беспилотников — колоссальный.

При эвакуации раненных военнослужащих чаще всего используют вот такие легкие мотоциклы — они маневреннее, подвижные и менее заметные. Но вот когда речь идет об эвакуации мирных жителей, тогда задействуют более серьезную колесную технику.

А это кадры того, ради чего шли на риск военные и в целом начиналась военная спецоперация. Люди, пережившие ужас бомбежек и голода, наконец выходят из тени войны. Они уже не заложники, они — граждане России.

Каждая история — это страницы неподдельного ужаса, который пришлось пережить за долгие месяцы. Некоторым приходилось перебегать группами от дома к дому, цепляясь за уцелевшие здания.

Зачистка Константиновки продолжается. В некоторых районах очень важно сейчас очистить небо. Для этого по городу работают мобильные огневые группы.

Константиновка — это ключевой транспортный хаб и крупный индустриальный центр. Российским военным пришлось взять 20,5 тысячи домов, но теперь открыты ворота на Краматорск и Славянск.